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Altıntaş’ta buğday hasadı başladı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 19.07.2020 10:29 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde buğday hasadı başladı.2020 yılı hububat hasatına, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, İl Genel Meclis Başkanı Musa Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.AK Parti Altıntaş İlçe Başkanı Hakan Uşak yaptığı açıklamada, ’’Altıntaş ilçemizin bereketli topraklarında baslayan 2020 yılı buğday hasadına başlayan çiftçilerimizi AK Parti Kütahya İl Başkanımız Sebahattin Ceyhun, İl Genel Meclis Başkanımız Musa Yılmaz, Teşkilat Başkan Yardımcısı Osman Zeybek ve Ziraat Odası Başkanı Hikmet Koyak ile hasat yapılan tarlalarda ziyaret ederek bereketli olması dileklerinde bulunduk.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde buğday hasadı başladı.
2020 yılı hububat hasatına, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, İl Genel Meclis Başkanı Musa Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
AK Parti Altıntaş İlçe Başkanı Hakan Uşak yaptığı açıklamada, ’’Altıntaş ilçemizin bereketli topraklarında baslayan 2020 yılı buğday hasadına başlayan çiftçilerimizi AK Parti Kütahya İl Başkanımız Sebahattin Ceyhun, İl Genel Meclis Başkanımız Musa Yılmaz, Teşkilat Başkan Yardımcısı Osman Zeybek ve Ziraat Odası Başkanı Hikmet Koyak ile hasat yapılan tarlalarda ziyaret ederek bereketli olması dileklerinde bulunduk. Daha sonra ziyaretimze gelen heyet ile birlikte, İl Özel İdaremiz tarafından yürütülen Altıntaş Erenköy yol genişletme, onarım ve standart yükseltme çalışmalarını yerinde inceledik. Ekiplerimizden çalışmalar hakkında bilgi aldık. Son olarak, Beşkarış köyünde hemşehrilerimiz ile bir araya gelerek talep ve beklentilerini dinledik. Yapımı devam eden Beşkarış sulama barajını yerinde inceledik. Ziyaretlerinden dolayı herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.

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