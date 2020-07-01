Altıntaş’ta buğday üretiminde böcek alarmı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde buğday tarlalarında görülen kırmızı böceğin hububat hasadında zarara yol açamaması için ilaçlama çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

Altıntaş Ziraat Odası Başkanı Hikmet Koyak, yaptığı açıklamada, ’’2020 yılı güzlük ve yazlık ekimde, buğday başaklarında mevcut böcekler 10 gün önce yapılan ilaçlama çalışmalarına rağmen halen aynı durumda. Bu yıl sık yağan yağmurlardan dolayı ilaçlama çalışmalarından verim alamadık. Yaptığımız incelemelerde çiftçimizin tarlasında zararlı kırmızı böceklerden halen mevcut olduğunu gördük. Şuan yağmur yağışı kesildi. Tekrar çiftçilerimize ilaçlama çalışmaları için karar verdik. İnşallah bu böceklerden kurtulup hedeflediğimiz buğday rekoltesini alacağız. Rabbim çiftçilerimizin yardımcısı olsun’’ dedi.

