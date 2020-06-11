YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Altıntaş’ta buğday ve arpada zarar 200 bin dekar

Altıntaş’ta buğday ve arpada zarar 200 bin dekar

KÜTAHYA HABERLERİ  | 11.06.2020 09:04 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde son dönemde yaşanan olumsuz hava şartları ve aşırı yağışlardan kaynaklı zararın yaklaşık 200 bin dekar alana yayıldığı ve çiftçinin zararının çok büyük olduğu bildirildi.Altıntaş Ziraat Odası Başkanı Himet Koyak, yaptığı açıklamada, ’’Ekim alanlarımızdaki hububatlardaki hastalıkların tespiti için İl Tarım Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, Ak Parti İlçe Başkanı, Altıntaş Belediye Başkanı, il Genel Meclis üyeleri, muhtarlarımızla ve çiftçilerimizle arazilerimizi hasar durumuna baktık ve hasarın çok büyük olduğunu gördük.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde son dönemde yaşanan olumsuz hava şartları ve aşırı yağışlardan kaynaklı zararın yaklaşık 200 bin dekar alana yayıldığı ve çiftçinin zararının çok büyük olduğu bildirildi.
Altıntaş Ziraat Odası Başkanı Himet Koyak, yaptığı açıklamada, ’’Ekim alanlarımızdaki hububatlardaki hastalıkların tespiti için İl Tarım Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, Ak Parti İlçe Başkanı, Altıntaş Belediye Başkanı, il Genel Meclis üyeleri, muhtarlarımızla ve çiftçilerimizle arazilerimizi hasar durumuna baktık ve hasarın çok büyük olduğunu gördük. Yaptığımız tespitlerde ilçemize bağlı 35 köyde 15 gün önce yaşanan don olayından dolayı, 11 bin dekar mısır, 30 bin dekar pancar zarara uğramıştır. Ayrıca hububat olarak buğday ve arpalarda TRİPS zararı var olduğu görüldü. Bu zarar yaklaşık 200 bin dekar alanı kapsamaktadır. çiftçilerimiz çok zor durumdadır. Gerekli mercilerle çiftçimizin yararı için istişarelerimizi sürdürüyoruz. Çiftçimiz yetkililerden ve hükümetimizden derhal çözüm beklemektedir’’ ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya Namaz Vakitleri 11 Haziran Perşembe

İmsak
03:33
Sabah
05:26
Öğle
13:05
İkindi
17:01
Akşam
20:34
Yatsı
22:18

Kütahya Nöbetçi Eczaneler11 Haziran Perşembe

Arık Eczanesi
Merkez
Kale Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Başol Eczanesi
Gediz
Anadolu Eczanesi
Simav
Çağla Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Mesut Özil’den Hisarcık’ta 50 aileye yardım kolisi

Mesut Özil’den Hisarcık’ta 50 aileye yardım kolisi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Konona virüse karşı tam koruma

Konona virüse karşı tam koruma

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.