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Altıntaş’ta denetimler titizlikle gerçekleştiriliyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 31.12.2020 20:35 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliğine bağlı birimlerce (Covid-19) salgını kapsamında alınan önlem ve tedbirlere ilişkin kontrollerin titizlikle gerçekleştirildiği bildirildi.Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, yaptığı açıklamada, ’’ Salgının kontrol altına alınması amacıyla mart ayından bu yana alınan önlem ve tedbirlere riayet edilmesi için, ilçemiz kolluk kuvvetlerince 24 saat esasına göre denetimler gerçekleştiriliyor.31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’de başlayıp 04 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılacak denetimler için ekip görevlendirmeleri gerçekleştirilerek denetimler sıkılaştırıldı’’ ifadelerini kullandı.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliğine bağlı birimlerce (Covid-19) salgını kapsamında alınan önlem ve tedbirlere ilişkin kontrollerin titizlikle gerçekleştirildiği bildirildi.
Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, yaptığı açıklamada, ’’ Salgının kontrol altına alınması amacıyla mart ayından bu yana alınan önlem ve tedbirlere riayet edilmesi için, ilçemiz kolluk kuvvetlerince 24 saat esasına göre denetimler gerçekleştiriliyor.
31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’de başlayıp 04 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılacak denetimler için ekip görevlendirmeleri gerçekleştirilerek denetimler sıkılaştırıldı’’ ifadelerini kullandı.

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