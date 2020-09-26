YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Altıntaş’ta Hakan Uşak güven tazeledi

Altıntaş’ta Hakan Uşak güven tazeledi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 26.09.2020 14:14 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, AK Parti İlçe Teşkilatı’nın 7.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, AK Parti İlçe Teşkilatı’nın 7. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve milletvekillerinin mesajlarının okunduğu kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kongreye katılan delege ve partililerle misafirlerin Korona virüs tedbirleri kapsamında vücut ısıları ölçüldü, koltuklarda birer ara boşluk bırakıldı, maske ve mesafe uyarıları yapıldı.
Kongrede Hakan Uşak, atama ile getirildiği göreve, delegelerin oyu ile ikinci kez ilçe başkanı seçilerek, güven tazeledi.
Divan başkanlığını AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdeseven’in yaptığı kongrenin açılış konuşmasını AK Parti Altıntaş İlçe Başkanı Hakan Uşak yaptı. Uşak, "Her zaman davamızın ve şehrimizin menfaatlerini ön planda tutacağız. İstişareden, ortak akıl ve adaletten asla ayrılmayacağız ve en çok çalışan teşkilat mensubumuzdan çok daha fazla çalışacağız" dedi.
Protrkolün pandemi sebebiyle kısa konuşmalarının ardından raporların ibrası yapılarak seçimlere geçildi.
Kongreye, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti milletvekilleri Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler ve İbrahim Yurdunuseven ile Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, siyasi parti başkanları, Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) başkanları, İl Genel Meclisi üyeleri, partililer ve çevre il ve ilçelerden gelen misafirler katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa’da vatandaşların kuyumcu tarafından dolandırıldığı iddiası ortalığı karıştırdıManisa’da vatandaşların kuyumcu tarafından dolandırıldığı iddiası ortalığı karıştırdı
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’da 2 eksik var
Kayserispor’da 2 eksik var
Başkan Arda atletizm pistinde
Başkan Arda atletizm pistinde
Sakarya’da polis ile zabıta ekipleri hurda ve atıl araç avına çıktı
Sakarya’da polis ile zabıta ekipleri hurda ve atıl araç avına çıktı
Kayserispor’dan Korona virüs uyarısı
Kayserispor’dan Korona virüs uyarısı
Elazığ’da akıllı kavşak sistemi devreye girecek
Elazığ’da akıllı kavşak sistemi devreye girecek
Erciyes Cup basketbol turnuvası:
Erciyes Cup basketbol turnuvası:

Kütahya Namaz Vakitleri 26 Eylül Cumartesi

İmsak
05:22
Sabah
06:45
Öğle
12:56
İkindi
16:19
Akşam
18:58
Yatsı
20:16

Kütahya Nöbetçi Eczaneler26 Eylül Cumartesi

Hale Eczanesi
Merkez
Uğurel Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Gönül Eczanesi
Gediz
Derman Eczanesi
Simav
Deva Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Başkan Güler yine uyardı; maske, mesafe ve temizlik...
Başkan Güler yine uyardı; maske, mesafe ve temizlik...
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.