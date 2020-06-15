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Altıntaş’ta Hükümet Konağı’na deprem testi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 15.06.2020 09:40 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Hükümet Konağı binasına depreme dayanıklılık testi çalışmaları yapıldığı bildirildi.Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, yaptığı açıklamada, ’’1974 yılında yapılan ilçemiz Hükümet Konağı binasının depreme dayanıklılık testi için Pamukkale Üniversitesi öğretim görevlileri tarafından çalışmalara başlanıldı.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Hükümet Konağı binasına depreme dayanıklılık testi çalışmaları yapıldığı bildirildi.
Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, yaptığı açıklamada, ’’1974 yılında yapılan ilçemiz Hükümet Konağı binasının depreme dayanıklılık testi için Pamukkale Üniversitesi öğretim görevlileri tarafından çalışmalara başlanıldı. Gerekli numuneler alınıyor ve testler yapılıyor. Çalışmaların sonuçlanmasının ardından gerekli değerlendirmeler yapılacak. Deprem kuşağı olan bir bölgede yaşadığımızın bilincindeyiz’’ ifadelerini kullandı.

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