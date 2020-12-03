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Altıntaş’ta içme suyu hattı yenileme çalışmaları

KÜTAHYA HABERLERİ  | 03.12.2020 09:57 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde içme suyu hattı yenileme çalışmalarının belediye tarafından yapıldığı bildirildi.Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’İlçemiz Akpınar mevkiinde, içme suyu hattı yenileme çalışmaları başlatıldı.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde içme suyu hattı yenileme çalışmalarının belediye tarafından yapıldığı bildirildi.
Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’İlçemiz Akpınar mevkiinde, içme suyu hattı yenileme çalışmaları başlatıldı. Bu çalışmanın Altıntaş ilçemiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri vatandaşlarımızın sorunlarını gidermek için canla başla çalışıyoruz. En önemli çalışmalardan biri de içme suyu. Eski hatlarımızı yenileyip vatandaşımızın sorunsuz hizmet alması için gayret ediyoruz. Özverili çalışmalarından dolayı belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum’’ dedi.

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