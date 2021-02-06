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Altıntaş’ta kan bağışı kampanyası

06.02.2021 08:53 | Son Güncelleme:
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Altıntaş’ta kan bağışı kampanyası

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Korona virüs (Covid19) nedeniyle azalan kan stokları dolayısıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.Korona virüs nedeniyle ’Evde kal’ çağrısına uyan vatandaşlardan dolayı kan stoklarında ciddi azalma olduğunu söyleyen Altıntaş Kızılay Temsilcisi Zeki Öztürk, ’’Bugün Altıntaş halkımızla birlikte Türk Kızılayı ekiplerine kan bağışında bulunduk.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Korona virüs (Covid19) nedeniyle azalan kan stokları dolayısıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Korona virüs nedeniyle ’Evde kal’ çağrısına uyan vatandaşlardan dolayı kan stoklarında ciddi azalma olduğunu söyleyen Altıntaş Kızılay Temsilcisi Zeki Öztürk, ’’Bugün Altıntaş halkımızla birlikte Türk Kızılayı ekiplerine kan bağışında bulunduk. Kan bağışı acil değil sürekli ihtiyaçtır. Tüm hemşerilerimizi bu bilinçle hareket etmeye ve Kızılay’a kan bağışı yapmaya davet ediyoruz. İçinde bulunduğumuz bu günlerde kan bağışında bulunmak çok önemlidir. Bundan böyle Altıntaş ilçemizde yeni açtığımız Kızılay binamızda belli aralıklarla kan bağışı kampanyası yapılacaktır’’ dedi.

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