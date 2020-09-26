YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Altıntaş’ta Korona virüs bilgilendirme çadırı

Altıntaş’ta Korona virüs bilgilendirme çadırı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 26.09.2020 11:04 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında bilgilendirme çadırı kurulduğu bildirildi.Altıntaş Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven, yaptığı açıklamada, ’’(Covid-19) salgınıyla mücadelede İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında bilgilendirme çadırı kuruldu.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında bilgilendirme çadırı kurulduğu bildirildi.
Altıntaş Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven, yaptığı açıklamada, ’’(Covid-19) salgınıyla mücadelede İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında bilgilendirme çadırı kuruldu. Afiş ve sesli materyallerle öğretmenlerimiz tarafından konuya dikkat çekilerek bilgilendirme yapılan çadırda, her gün ilçe merkezinde bulunan okullarımızdan öğretmenlerimiz görev alacak. Çadır, 30 Eylül 2020 tarihine kadar saat 10.30 ile 16.00 arası hizmet verecek’’ dedi.
Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan, (Covid-19) dan korunmak için okullarda alınması gereken kişisel tedbirler ve uyulması gereken kurallara ilişkin bilgilendirmelerin yapıldığı "Kurallara Uyalım Okulumu Açalım" standını ziyaret etti. Projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Türkiye onu bu kliple tanımıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı Türkiye onu bu kliple tanımıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı
Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördüBinadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’da 2 eksik var
Kayserispor’da 2 eksik var
Kayseri’de 770 gram metamfetamin ele geçirildi
Kayseri’de 770 gram metamfetamin ele geçirildi
Palamut ucuzladı
Palamut ucuzladı
Paris Saint-Germain, Mersin'de futbol akademisi açtı
Paris Saint-Germain, Mersin'de futbol akademisi açtı
"Meydan Ardıçlı" projesi yatırımcılardan yoğun talep görüyor
"Meydan Ardıçlı" projesi yatırımcılardan yoğun talep görüyor
Babasından otomobilini kaçıran genç Adana'da yakalandı
Babasından otomobilini kaçıran genç Adana'da yakalandı

Kütahya Namaz Vakitleri 26 Eylül Cumartesi

İmsak
05:22
Sabah
06:45
Öğle
12:56
İkindi
16:19
Akşam
18:58
Yatsı
20:16

Kütahya Nöbetçi Eczaneler26 Eylül Cumartesi

Hale Eczanesi
Merkez
Uğurel Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Gönül Eczanesi
Gediz
Derman Eczanesi
Simav
Deva Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Başkan Güler yine uyardı; maske, mesafe ve temizlik...
Başkan Güler yine uyardı; maske, mesafe ve temizlik...
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.