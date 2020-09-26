Altıntaş’ta Korona virüs bilgilendirme çadırı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında bilgilendirme çadırı kurulduğu bildirildi.

Altıntaş Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven, yaptığı açıklamada, ’’(Covid-19) salgınıyla mücadelede İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında bilgilendirme çadırı kuruldu. Afiş ve sesli materyallerle öğretmenlerimiz tarafından konuya dikkat çekilerek bilgilendirme yapılan çadırda, her gün ilçe merkezinde bulunan okullarımızdan öğretmenlerimiz görev alacak. Çadır, 30 Eylül 2020 tarihine kadar saat 10.30 ile 16.00 arası hizmet verecek’’ dedi.

Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan, (Covid-19) dan korunmak için okullarda alınması gereken kişisel tedbirler ve uyulması gereken kurallara ilişkin bilgilendirmelerin yapıldığı "Kurallara Uyalım Okulumu Açalım" standını ziyaret etti. Projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

