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Altıntaş’ta Korona virüs denetimleri

KÜTAHYA HABERLERİ  | 05.01.2021 11:17 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler tarafından (Covid-19) salgını kapsamında işyerlerinin denetiminin yapıldığı bildirildi.Altıntaş Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ’’Salgının kontrol altına alınması amacıyla mart ayından bu yana alınan önlem ve tedbirlere riayet edilmesi için, İlçemiz kolluk kuvvetlerince 24 saat esasına göre denetimler gerçekleştiriliyor.

Altıntaş’ta Korona virüs denetimleri

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler tarafından (Covid-19) salgını kapsamında işyerlerinin denetiminin yapıldığı bildirildi.
Altıntaş Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ’’Salgının kontrol altına alınması amacıyla mart ayından bu yana alınan önlem ve tedbirlere riayet edilmesi için, İlçemiz kolluk kuvvetlerince 24 saat esasına göre denetimler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda esnaflarımıza, satış esnasında sosyal mesafe ve maske konularında istisnasız olmaları gerektiği bildirildi. Ayrıca esnafların açılış ve kapanış saatlerine riayet etmeleri, evlere gönderilen siparişlerde hijyen kurallarına harfiyen uyulması gerektiği hatırlatıldı’’ ifadeleri kullanıldı.

Altıntaş’ta Korona virüs denetimleri

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