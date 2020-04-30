YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Altıntaş’ta köy yolu çalışmaları

Altıntaş’ta köy yolu çalışmaları

KÜTAHYA HABERLERİ  | 30.04.2020 11:51 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde köy yollarında yapım ve onarım çalışmalarının devam ettiği bildirildi.Altıntaş Kaymakmı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, yaptığı açıklamada, ’’İlçemiz köy yollarında, ülkemizde Korona virüs (Covid-19) ile mücadele olmasına rağmen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde köy yollarında yapım ve onarım çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Altıntaş Kaymakmı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, yaptığı açıklamada, ’’İlçemiz köy yollarında, ülkemizde Korona virüs (Covid-19) ile mücadele olmasına rağmen çalışmalar aralıksız devam ediyor. İlçe Özel İdare Müdürlüğü ve İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılan, Eymir köyü ve Yalnızsaray köylerindeki yollarımızda onarım ve kumlama çalışması devam etmektedir. Çalışmalarımızı kısa sürede bitirmeyi plamlıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGüneşlendi, böyle poz verdiGüneşlendi, böyle poz verdi
Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varKütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü, eşi ağır yaralandı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü, eşi ağır yaralandı

Karaman'da kayıp kız çocuğu ağılda uyurken bulundu

Karaman'da kayıp kız çocuğu ağılda uyurken bulundu

Kahramanmaraş'ta otomobiline silahlı saldırı düzenlenen kişi cam parçalarıyla yaralandı

Kahramanmaraş'ta otomobiline silahlı saldırı düzenlenen kişi cam parçalarıyla yaralandı

İnegöl’de geceyi alevler aydınlattı

İnegöl’de geceyi alevler aydınlattı

İzmir'de silahlı gasp sonucu bir kişi yaralandı

İzmir'de silahlı gasp sonucu bir kişi yaralandı

Bursa'da ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 14 kişiye 44 bin lira ceza

Bursa'da ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 14 kişiye 44 bin lira ceza

Kütahya Namaz Vakitleri 30 Nisan Perşembe

İmsak
04:21
Sabah
05:55
Öğle
13:02
İkindi
16:51
Akşam
19:59
Yatsı
21:28

Kütahya Nöbetçi Eczaneler30 Nisan Perşembe

Büyük Eczanesi
Merkez
Cumhuriyet Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Sibel Eczanesi
Gediz
Fatih Eczanesi
Simav
Nergis Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Trafo çalma girişiminde bulunan iki kişi suçüstü yakalandı

Trafo çalma girişiminde bulunan iki kişi suçüstü yakalandı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.