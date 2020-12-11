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Altıntaş’ta metruk binalar yıkılıyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 11.12.2020 09:56 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş Belediyesi tarafından kullanılmayan ve yıkılma tehlikesi taşıyan metruk binaların yıkıldığı bildirildi.Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’İlçemizde tehlike arz eden metruk binaların yıkımı, belediye ekiplerimiz tarafından gerçekleştiriliyor.

Altıntaş’ta metruk binalar yıkılıyor

Kütahya’nın Altıntaş Belediyesi tarafından kullanılmayan ve yıkılma tehlikesi taşıyan metruk binaların yıkıldığı bildirildi.
Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’İlçemizde tehlike arz eden metruk binaların yıkımı, belediye ekiplerimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Bu vesileyle hem görüntü kirliliği, hem de tehlike ortadan kalkmış oluyor. Çalışmalarımızı kısa sürede bitirmeyi planlıyoruz. Emeği geçen belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Her şey, daha iyi ve daha güzel yaşanabilecek Altıntaş için’’ ifadelerini kullandı.

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