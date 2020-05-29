YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Altıntaş’ta şehit aileleri ziyaret edildi

Altıntaş’ta şehit aileleri ziyaret edildi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 29.05.2020 09:40 | Son Güncelleme

Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonda PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada 2019 yılında şehit olan Uzman Çavuş Yaşar Çakır ve 1994 yılında Hakkari’de teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Er Cafer Mavi’nin ailesini ziyaret etti.Şehit aileleriyle bir araya gelen Kaymakam Arcaklıoğlu, her fırsatta ziyaret etmeye çalıştığı şehit ailelerinin birer emanet olduğunu, devletin her zaman yanlarında yer aldığını söyledi.Arcaklıoğlu, ’’Bu memlekette 40 yıldır terör ve teröristlerle mücadele ediliyor.

Altıntaş’ta şehit aileleri ziyaret edildi

Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonda PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada 2019 yılında şehit olan Uzman Çavuş Yaşar Çakır ve 1994 yılında Hakkari’de teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Er Cafer Mavi’nin ailesini ziyaret etti.
Şehit aileleriyle bir araya gelen Kaymakam Arcaklıoğlu, her fırsatta ziyaret etmeye çalıştığı şehit ailelerinin birer emanet olduğunu, devletin her zaman yanlarında yer aldığını söyledi.
Arcaklıoğlu, ’’Bu memlekette 40 yıldır terör ve teröristlerle mücadele ediliyor. Evlatlarımızı şehit veriyoruz, gazilerimiz var; ama onların o büyük mücadelesi sayesinde bugün burada huzur ve güven içerisinde yaşıyoruz. Şehitlik en yüksek makam, en yüksek mertebe. Devletine, milletine, vatanına canını vermiş kahraman evlatlar yetiştirmişsiniz. Devletimiz ve milletimiz onların emaneti olan sizlerin her zaman yanında. Bizim yapabileceğimiz bir şey varsa hiç çekinmeden ulaşın, söyleyin” diye konuştu.

Altıntaş’ta şehit aileleri ziyaret edildi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dedesi hediye etti! Gizemli taşı kasada saklıyor Dedesi hediye etti! Gizemli taşı kasada saklıyor
Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varKütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

En Çok Okunan Yerel Haberler

Müze ve ören yerlerinin geçici süre ile ziyarete kapatılma süresi uzatıldı

Müze ve ören yerlerinin geçici süre ile ziyarete kapatılma süresi uzatıldı

Burhaniye’de cami avluları Cuma Namazı’na hazırlandı

Burhaniye’de cami avluları Cuma Namazı’na hazırlandı

Aksa Ağrı doğalgaz alt yapı çalışmalarına Haziran’da başlayacak

Aksa Ağrı doğalgaz alt yapı çalışmalarına Haziran’da başlayacak

Şaphane pazarı kurulmayacak

Şaphane pazarı kurulmayacak

Diyarbakır’da ’cuma namazı’ hazırlığı

Diyarbakır’da ’cuma namazı’ hazırlığı

Kanala düşen otomobilin sürücüsü buhar oldu

Kanala düşen otomobilin sürücüsü buhar oldu

Kütahya Namaz Vakitleri 29 Mayıs Cuma

İmsak
03:41
Sabah
05:29
Öğle
13:03
İkindi
16:58
Akşam
20:26
Yatsı
22:06

Kütahya Nöbetçi Eczaneler29 Mayıs Cuma

Betül Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Hayat Eczanesi
Gediz
Ali Körük Eczanesi
Simav
Karatürk Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Bungalov evleri, bölge ekonomisini canlandıracak

Bungalov evleri, bölge ekonomisini canlandıracak

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.