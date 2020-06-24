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Altıntaş’ta selin yaraları sarılıyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 24.06.2020 06:21 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde 2 gün arayla iki kez yaşanan dolu yağışı ve sel felaketi yüzünden zarar gören işyeleri ve sokaklarda temizlik çalışmalarının devam ettiği bildirildi.Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’İlçemizde 2 gün arayla yaşanan dolu yağışı ve sel felaketlerinden sonra, belediye ekiplerimiz canla başla çalışarak, ilçe merkezinde ve ilçemizde bulunan mevsimlik işçilerimizin bulundukları yerlerde, hayatı olumsuz yönde etkileyen yağmurun ardından, zarar gören vatandaşlarımızın yardımına koştular, cadde ve sokaların temizliğini yaptılar.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde 2 gün arayla iki kez yaşanan dolu yağışı ve sel felaketi yüzünden zarar gören işyeleri ve sokaklarda temizlik çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’İlçemizde 2 gün arayla yaşanan dolu yağışı ve sel felaketlerinden sonra, belediye ekiplerimiz canla başla çalışarak, ilçe merkezinde ve ilçemizde bulunan mevsimlik işçilerimizin bulundukları yerlerde, hayatı olumsuz yönde etkileyen yağmurun ardından, zarar gören vatandaşlarımızın yardımına koştular, cadde ve sokaların temizliğini yaptılar. Emeklerinden dolayı halkımız adına işçi kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Tarımda zararı olan üreticilerimiz için ilgili kurumlarımız hızla çalışma başlattı. İşyerlerini su basan vatandaşlarımız için çalışmalarımız devam ediyor’’ ifadelerini kulalndı.

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