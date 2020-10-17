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Altıntaş’ta sıkı denetim

KÜTAHYA HABERLERİ  | 17.10.2020 11:05 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde haftada bir kurulan pazar yeri ve ilçedeki işyerleri Korona virüs tedbirleri kapsamında denetlendi.Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke yaptığı açıklamada, ’’Sebze ve meyve pazarında girişler polis kontrolünde yapılıyor.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde haftada bir kurulan pazar yeri ve ilçedeki işyerleri Korona virüs tedbirleri kapsamında denetlendi.
Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke yaptığı açıklamada, ’’Sebze ve meyve pazarında girişler polis kontrolünde yapılıyor. Sayın Kaymakamımız Mehmet Can İrdelp ve kurum amirlerimiz ile birlikte denetim yapıldı. Zabıtalarımız ve belediye görevlilerimiz giriş ve çıkışlarda, dezenfektan ve ateş ölçer ile gün boyunca pazar yerinde görev aldı. Esnaflarımıza yönelik ürünlerin fiyat kontrolleri yapıldı. Ayrıca pazarcı esnafımıza ve vatandaşlarımıza Korona virüs (Covid-19) salgını ile ilgili bilgilendirmelerde bulunduk. İnşallah bu salgından ilçemiz ilimiz ve tüm dünya kısa zamanda kurtulur’’ ifadelerini kullandı.

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