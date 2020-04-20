YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Altıntaş’ta sokak hayvanları unutulmuyor

Altıntaş’ta sokak hayvanları unutulmuyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 20.04.2020 09:24 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe dışındaki arazilere ve ilçe merkezine sokak hayvanları için yiyecek bırakılıyor.Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Başan, yaptığı açıklamada, ilçemiz sınırları içerisinde ve sokaklarda bulunan sokak hayvanlarını bulup onların yiyecek ihitiyaçlarını karşılıyoruz.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe dışındaki arazilere ve ilçe merkezine sokak hayvanları için yiyecek bırakılıyor.
Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Başan, yaptığı açıklamada, ilçemiz sınırları içerisinde ve sokaklarda bulunan sokak hayvanlarını bulup onların yiyecek ihitiyaçlarını karşılıyoruz. Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokaklarda aç kalan hayvanlarımıza düzenli olarak görevli arkadaşlarımızla birlikte yiyecek veriyoruz. Hasta olan hayvanlarımızın tedavileri için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Ülkemizin kısa sürede bu salgından kurtulması en büyük dileğimizdir. Bizler bu süre zarfında sokak hayvanları için seferner olmaya devam edeceğiz’’ dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Akılalmaz olay! Tüm kuralları hiçe saydılar Akılalmaz olay! Tüm kuralları hiçe saydılar
Aslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladıAslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı

Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı

Ağrı Belediyesinden Sağlık Bakanlığına 400 bin maske desteği

Ağrı Belediyesinden Sağlık Bakanlığına 400 bin maske desteği

Belediye Başkanı’ndan sürpriz doğum günü

Belediye Başkanı’ndan sürpriz doğum günü

Hatay’da kontrolden çıkan otomobil takla attı

Hatay’da kontrolden çıkan otomobil takla attı

Kastamonu Belediyesi yaklaşık 65 bin maske dağıttı

Kastamonu Belediyesi yaklaşık 65 bin maske dağıttı

Büyükşehir Belediyesine ait tarım arazilerinde üretim başlıyor

Büyükşehir Belediyesine ait tarım arazilerinde üretim başlıyor

Kütahya Namaz Vakitleri 20 Nisan Pazartesi

İmsak
04:38
Sabah
06:09
Öğle
13:04
İkindi
16:48
Akşam
19:49
Yatsı
21:14

Kütahya Nöbetçi Eczaneler20 Nisan Pazartesi

Aksa Eczanesi
Merkez
Zeybek Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Alkan Eczanesi
Gediz
Tüfek Eczanesi
Simav
Şule Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Sağlık çalışanları Korona virüs defi için kurban kesti

Sağlık çalışanları Korona virüs defi için kurban kesti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.