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Altıntaş’ta tekstil fabrikasının kapasitesi arttırılıyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 16.04.2020 13:12 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde 140 kişinin çalıştığı tekstil fabrikasında 200 kişinin çalışması için belediye tarafından alan genişletme çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’İlçemizde özel bir firma tarafından işletilen tekstil fabrikamızda 80 kişi olan çalışan sayımızı, daha önce yaptığımız çalışmalar ile 140 kişiye çıkarmıştık.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde 140 kişinin çalıştığı tekstil fabrikasında 200 kişinin çalışması için belediye tarafından alan genişletme çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.
Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’İlçemizde özel bir firma tarafından işletilen tekstil fabrikamızda 80 kişi olan çalışan sayımızı, daha önce yaptığımız çalışmalar ile 140 kişiye çıkarmıştık. Şimdi ise ,belediye olarak tekrar alan genişletme çalışmalarına destek verip, çalışan sayısını İŞKUR vasıtası ile 200 kişiye çıkaracağız. Hedefimiz başlamış olan çalışmalarımızı kısa sürede bitirip ilçemizde istihdamı arttırmak ve ekonomimizi canlandırmak. Gayretli çalışmalarından dolayı tüm belediye personelimize teşekkür ediyorum’’ dedi.

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