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Altıntaş’ta tüm sokaklar temizlendi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 21.12.2020 08:09 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde hafta sonu 2 gün süren sokağa çıkma yasağında tüm sokaklar belediye ekipleri tarafından temizlendi.Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’Korona virüs önlemleri kapsamında, sokağa çıkma yasağından dolayı evlerimizde bulunduğumuz hafta sonunda, belediye ekiplerimiz ilçemizdeki tüm cadde ve sokakların temizliğini yapmıştır.Temiz bir Altıntaş ilçesi için sahada gece gündüz çalışan ekiplerimize teşekkür ediyorum.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde hafta sonu 2 gün süren sokağa çıkma yasağında tüm sokaklar belediye ekipleri tarafından temizlendi.
Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’Korona virüs önlemleri kapsamında, sokağa çıkma yasağından dolayı evlerimizde bulunduğumuz hafta sonunda, belediye ekiplerimiz ilçemizdeki tüm cadde ve sokakların temizliğini yapmıştır.Temiz bir Altıntaş ilçesi için sahada gece gündüz çalışan ekiplerimize teşekkür ediyorum. Belediye olarak tüm imkanlarımızla Korona virüs ile mücadelemiz aralıksız devam edecek’’ dedi.

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