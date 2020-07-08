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Altınyayla ilçesinde düğün yapacaklara 1 günlük izin

SİVAS HABERLERİ  | 08.07.2020 15:45 | Son Güncelleme

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde Covid-19 pandemisi nedeniyle kısıtlanan düğünlere 1 gün süreyle izin verildi.Altınyayla Kaymakamı Sayın Halil Dalak ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya gelerek Covid-19 sürecini değerlendirdi.

Altınyayla ilçesinde düğün yapacaklara 1 günlük izin

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde Covid-19 pandemisi nedeniyle kısıtlanan düğünlere 1 gün süreyle izin verildi.
Altınyayla Kaymakamı Sayın Halil Dalak ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya gelerek Covid-19 sürecini değerlendirdi. Altınyayla İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya ilgili kurum, birim amirleri ve müdürleri ile ilçe genelinde görev yapan 22 muhtar katıldı. Düzenlenen toplantıda Kaymakam Dalak, Covid-19 sürecinde ilçede alınan ve uygulanan tedbirler ile yapılan işlemler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Düğünler 1 gün süreyle yapılacak
Toplantıda, normalleşme süresinde alınan ile il/ilçe hıfzıssıhha kurulu kararları gereği Altınyayla ilçesinde düzenlenecek düğünler için verilecek izin süresinin 1 gün olarak belirlendiği duyuruldu. Kaymakam Dalak, düğünlerde ve asker uğurlamalarında uyulması gereken tedbirler hakkında muhtarların bilinçli olmasını köy ve uzak mahallelerde sürekli olarak vatandaşlara uyarılarda bulunulmasını, uyarı ve ikazlara uymayarak, kuralları gözardı edenler hakkında cezai işlem uygulanacağının belirtilmesini istedi.
Toplantıda, yaklaşan hasat mevsiminde il ve ilçe dışından gelen mevsimlik işçiler için alınan tedbirler ve uyulması gereken kuralların hatırlatılması ile birlikte, hasat kaldırma esnasında erken davranılarak diğer çiftçilerin ekili alanlarının zarar görmesinin engelleneceği belirtildi. Ayrıca, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince sahada denetimler gerçekleştirileceği ve hem hasadın zamanında kaldırılması hem de hasat kaldırılırken diğer çiftçilerin mahsullerinin zarar görmesinin önüne geçileceği belirtildi. Bu konuda muhtarlara ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine talimat veren Kaymakam Dalak, ‘’Bu yıl önceki yıllara nazaran bol ve bereketli bir hasat dönemi bekliyoruz. Yağışların bol olması, belirli noktaların susuz tarımdan sulu tarıma geçişinin sağlanması, çiftçilerimizin yoğun emek ve gayreti ile birlikte bunların üzerinde rabbimin vermiş olduğu rahmet ve bereket ile hasadımızı kaldıracağız" dedi.

Altınyayla ilçesinde düğün yapacaklara 1 günlük izin

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