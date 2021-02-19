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Altınyayla’da arazi toplulaştırma çalışmaları

19.02.2021 12:29 | Son Güncelleme:
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Sivas’ın Altınyayla ilçesinde bulunan bazı mahalleler ‘Toplulaştırma Projesi’ kapsamında yüzde 31 oranında toplulaştırıldı.Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Sivas’ta mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde bulunan bazı mahalleler ‘Toplulaştırma Projesi’ kapsamında yüzde 31 oranında toplulaştırıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Sivas’ta mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Kentte son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Sivas’ın Altınyayla ilçesine bağlı bazı mahallelerde toplulaştırma çalışmaları yürütülüyor.
DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sivas ili Altınyayla ilçesi Aydın, Kale, Şafak ve Rıfat Öçten Mahallelerinde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları yapılmış, proje çalışmaları tamamlanmıştır. Bu kapsamda bin 40,84 hektar üzerinde yapılan arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme sonucunda 5 bin 89 olan toplam parsel sayısı 3 bin 856 parsele düşmüştür. Yüzde 31 toplulaştırma oranına ulaşılmıştır" dedi.

9 birim daha toplulaştırılacak
Yıldız, 9 birimde daha toplulaştırma için çalışmaların devam ettiğini belirterek, “İlçe merkez mahallelerinde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 600 kilometre tarla içi yol yapımı tamamlanmış, ayrıca 40 kilometre sınır düzeltmesi yapılmış, drenaj kanalı temizliği ve yatak değişimi yapılmıştır. İhtiyaç duyulan yerlerde, yol geçişlerinde 200 adet koruge boru imalatı yapılmıştır. Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri projesi ile birlikte tarımsal refah artmış olup, ürün deseni değişmiş ve tarımsal girdi maliyetleri düşmüştür. Altınyayla ilçesine bağlı 4 mahallede yapılan bu çalışma, Altınyayla ilçesindeki diğer yerleşim birimlerine örnek teşkil etmiş olup 9 birimde daha arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri projesi için etüt çalışmalarımız devam etmektedir" şeklinde konuştu.

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