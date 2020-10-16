Altınyayla’da okul servisleri denetlendi

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde polis ekipleri, okul servislerini Covid-19 tedbirleri kapsamında denetledi.

Altınyayla İlçe Emniyet Amirliğine bağlı trafik polisleri, okulların açılmasıyla faaliyetlerine başlayan okul servislerinde covid-19 tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirdi. Trafik polisleri, durdurdukları servis araçlarında evrak kontrolü yaparak, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.

Ayrıca ekipler, korona virüs tedbirleri kapsamında durdurdukları servis araçlarındaki öğrenci sayısını, öğrencilerin maske takıp takmadıklarını, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını, dezenfektan bulunup bulunmadığını kontrol etti.

Altınyayla İlçe Emniyet Amiri Gökhan Yıldırım, “Eğitim-öğretim dönemi süresince, çocuklarımızın trafik güvenliğine yönelik ve Covid-19 denetimleri kapsamında bu uygulamaların planlı ve periyodik olarak kararlılıkla yürütüleceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur” şeklinde konuştu.



