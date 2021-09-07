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Altınyıldız Classics, LÖSEV’in iyilik yolunda çalışan saha personeline giyim sponsoru oldu

07.09.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altınyıldız Classics, LÖSEV’in iyilik yolunda çalışan saha personeline giyim sponsoru oldu

İSTANBUL (AA) - Altınyıldız Classics, kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfının (LÖSEV) iyilik yolunda çalışan saha personeline giyim sponsoru oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Altınyıldız Classics, spordan sosyal sorumluluğa, sürdürülebilirlikten çeşitli farkındalık hareketine kadar birçok farklı alanda çalışmalara imza atarken, "toplumda değer yaratan marka olma" hedefi için sağlam adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

Altınyıldız Classics, bu amaçla kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında LÖSEV'in iyilik yolunda çalışan saha personeline giyim sponsoru oldu.

Söz konusu başlangıç ile birlikte birçok farklı proje de gerçekleştirmeyi hedefleyen marka, kardeş kurumu olarak benimsediği LÖSEV'i kampanya ve farkındalık çalışmalarında da destekleyerek kurumsal sosyal sorumluluk adına üzerine düşen tüm görevleri yerine getirecek.

"Damlaya Damlaya Umut" projesi ile LÖSEV kumbaralarının yer aldığı Altınyıldız Classics mağazalarında, lösemili çocukların sağlık ve eğitim giderlerine katkı sağlanabiliyor.

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