Altınyıldız Classics'ten "360 derece koleksiyon" rahatlığı

İSTANBUL (AA) - Altınyıldız Classics'in 4 tarafa esneme özelliği bulunan 360 derece koleksiyonuna ait tasarımları rahatlığı ön plana çıkarırken ev konforunu en üst seviyeye taşıyor.

Altınyıldız Classics'ten yapılan açıklamaya göre, stilden ödün vermeden rahatlığı ön plana çıkaran ve şehir yaşantısına yeni bir soluk getiren koleksiyonda yer alan pantolon, gömlek ve ceketler, evden çalışmanın devam ettiği bu dönemde gün boyu hareket özgürlüğü sağlıyor.

İnovatif tasarımların günlük hayata uyarlandığı 360 derece pantolonlar, rahatlık kadar geniş renkleriyle de öne çıkıyor. Gömlekler, t-shirt rahatlığı ve gömlek şıklığını aynı üründe buluşturuyor. Ayrıca şekli bozulmayan 360 derece ceketler de çok uzun süre ilk giyildiği halini koruyor.

Koleksiyona bu sezon katılan kapüşonlu blazer ceketler ve jogger pantolonlar ise genç, dinamik ve iddialı bir görünüm sunuyor.

