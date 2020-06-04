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Altınyıldız Classics'ten "Babalar Günü"ne özel kampanya

İSTANBUL HABERLERİ  | 04.06.2020 11:19 | Son Güncelleme

Altınyıldız Classics'ten "Babalar Günü"ne özel kampanya

İSTANBUL (AA) - Erkek giyim sektörünün önemli markalarından Altınyıldız Classics, 23 Haziran tarihine kadar sürecek kampanyası ile hem babasına hediye almak hem de yeni sezon alışverişi yapmak isteyenlere indirimler sunuyor.

Altınyıldız Classics açıklamasına göre, şirket, "Babalar Günü"nü sunduğu çeşitli hediye önerileri ve indirimlerle kutluyor.

Altınyıldız Classics’in, seçili t-shirt, gömlek ve pantolonlarda uygulanan indirim kampanyasıyla müşteriler hem kendileri hem de babaları için kampanyalardan faydalanabilecek.

Kampanya kapsamında, Altınyıldız Classics’te t-shirtler 49,99TL’den, gömlekler 69,99TL’den, pantolonlar ise 89,99TL’den başlayan fiyatlarla Altınyıldız Classics mağazaları ve "altinyildizclassics.com" internet adresinde satışa sunuluyor.

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