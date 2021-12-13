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Altınyıldız Classics'ten dan yeni yıla özel hediyeler

13.12.2021 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altınyıldız Classics'ten dan yeni yıla özel hediyeler

İSTANBUL (AA) - Altınyıldız Classics, yeni yıl için hediye arayışı içinde olanlara özel seçenekler sunuyor.

Altınyıldız Classics açıklamasına göre, marka, gömlekten ceket ve pantolonlara, trikodan mont ve kabanlara, kravattan kol düğmelerine, bileklikten cüzdan ve ayakkabıya uzanan hediye seçenekleriyle yeni yıl heyecanına ortak oluyor.

Altınyıldız Classics'in yeni sezon gömlekleri, gardırobun zamansız ve kullanışlı parçaları arasında yerini alacak. Markanın bisiklet yaka triko ve kazak modelleri, farklı renk ve kesim detayları ile her zaman rahat olmak isteyen ve hareket özgürlüğüne önem veren erkeklerin beklentisine yanıt veriyor.

Markanın pantolon tasarımları ise kendini her zaman rahat, özgür ve şık hissetmek isteyen erkekler için öne çıkıyor. Farklı yaka ve kesim seçeneklerine sahip erkek ceket modelleri kumaş pantolonlar ile klasik tarz sunarken, jean ya da chino pantolon modelleri ile smart casual kombinler için ideal bir tarz oluşturuyor.

Altınyıldız Classics'in mont modelleri ise soğuk havalarda bile şıklığından ödün vermeyen erkeklerin kombinlerine özgün şıklık sunuyor. Aksesuar setleri de erkeklerin bütünsel şıklığına katkı sağlıyor.

İş yaşamından özel organizasyonlara kadar pek çok farklı zamanda erkeklerin şıklığını tamamlayan Altınyıldız Classics klasik ayakkabı modelleri, şıklığın yanı sıra konforu ön planda tutuyor.

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