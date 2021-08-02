Altınyıldız Classics’ten "Dynamic Koleksiyonu"

İSTANBUL (AA) - Altınyıldız Classics, hayatın dinamizminden ilham alan “Dynamic Koleksiyonu” ile sportif tarzı yaşam stiline dönüştürenler için birbirinden farklı seçeneklerle konfor, hareket özgürlüğü ve stili bir arada sunuyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, dinamik, şehirli bir tarz ve konforu tasarımlarına yansıtan Altınyıldız Classics, “Dynamic Koleksiyonu” ile yükselişe devam eden sportif trendleri gardıroplara taşıyor.

Hareketli yaşantıya ayak uyduracak, dinamizm katacak koleksiyondaki eşofman altı, sweatshirt, şort ve t-shirtler ev stilinin yanı sıra açık havada yapılan arkadaş buluşmaları, hafta sonu etkinlikleri ve yürüyüşlere de eşlik ediyor. Bu sportif parçaları kendi stilinize adapte ederken takım olarak giyebileceğiniz gibi kendi stilinize göre farklı kombinler de yapabilirsiniz. Lacivert, siyah, gri gibi renklerin yanı sıra haki, turuncu ve saks mavisi gibi renklerle hareketlenen koleksiyondaki parçalar, modern ve minimal tasarımlarıyla "cool" bir tavır sergiliyor.

Özellikle erkekler için son yıllarda popülerliği giderek artan jogger pantolonlar hem rahatlığı hem de sportif duruşlarıyla ev tarzının kurtarıcı parçalarından biri oluyor. Bel kısmındaki lastik detayı ile konfor sağlarken, tok duruşu ve kesimiyle de birçok ortama kolayca uyarlanabiliyor.

