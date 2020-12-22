Altınyıldız Classics'ten yeni yıla özel hediye önerileri

İSTANBUL (AA) - Altınyıldız Classics, yılbaşı hediyesi arayanlara veya hediye almayı son ana bırakanlara hediye alternatifleri sunuyor.

Altınyıldız Classics'ten yapılan açıklamaya göre, hediye alternatifleri arasında gömlekten pantolona, kışın olmazsa olmazı trikodan atkı ve bereye, zamansız hediyelerin başında gelen kravat, kol düğmesi, bileklik ve cüzdan gibi şık aksesuarlardan parfüm ve ayakkabıya uzanan birbirinden özel ve stil sahibi parçalar bulunuyor.

Öneriler arasında, soğuk kış günleri için örgü kazaklar da yer alıyor.

