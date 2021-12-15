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Altınyıldız Classics'ten yeni yıla özel kampanya

15.12.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altınyıldız Classics'ten yeni yıla özel kampanya

İSTANBUL (AA) - Altınyıldız Classics, "2022 Çok Başarılı" kampanyası ile hem hediye almak hem de yeni yıl alışverişi yapmak isteyenlere indirim fırsatları sunuyor.

Altınyıldız Classics'ten yapılan açıklamaya göre, Altınyıldız Classics, 29 Aralık Çarşamba gününe kadar sürecek "2022 Çok Başarılı" indirim fırsatları ile hediye alışverişi imkanı tanıyor.

Altınyıldız Classics, ceketten pantolona, trikodan gömleğe birçok üründe uygulanan indirim fırsatları ile hem kendine hem de sevdiklerine yeni yıl alışverişi yapmak isteyenlere çeşitli alternatifler sunuyor.

Haftanın her gününe ve günün her anına çözümler sunan Altınyıldız Classics'te kampanya kapsamında, ceketler 499,99 TL'den, pantolonlar 199,99 TL'den, triko ve gömlekler 99 TL'den başlayan fiyatlarla alıcısını bekliyor.

Ürünleri keşfetmek ve ayrıcalıklardan yararlanmak için Altınyıldız Classics mağazaları ve "altinyildizclassics.com" ziyaret edilebiliyor.

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