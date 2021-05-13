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  4. Altun: "İçişleri Bakanımız kamu düzenin ihyası için yılmadan çalışan bir devlet adamıdır"

Altun: "İçişleri Bakanımız kamu düzenin ihyası için yılmadan çalışan bir devlet adamıdır"

13.05.2021 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altun: "İçişleri Bakanımız kamu düzenin ihyası için yılmadan çalışan bir devlet adamıdır"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Birileri ülkemizi 1990'ların kaotik ortamına geri döndürmek istiyor olabilir. Boşuna uğraşmasınlar, o günler geride kaldı." ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Birileri ülkemizi 1990'ların kaotik ortamına geri döndürmek istiyor olabilir. Boşuna uğraşmasınlar, o günler geride kaldı. Bugün esas olan, demokrasi ve kamu düzenidir. İçişleri Bakanımız demokratik Türkiye'de kamu düzenin ihyası için yılmadan çalışan bir devlet adamıdır."

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