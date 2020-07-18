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Altyapı çalışmaları tamamlanan Ayder Yaylası araç trafiğine açıldı

RİZE HABERLERİ  | 18.07.2020 14:13 | Son Güncelleme

Altyapı çalışmaları tamamlanan Ayder Yaylası araç trafiğine açıldı

RİZE (AA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü Ayder Yaylası, otopark ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden araç girişine açıldı.

Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ayder Yaylası'nda yol yenileme çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Ayder şehir içi geçiş yolu altyapı çalışmaları, sağlıklı ve hızlı bir şekilde bitirildi. İl Trafik Komisyonu kararıyla yayla yeniden araç trafiğine açıldı. Ayder yeni yüzüne kavuşmaya başladı." dedi.

- "Amacımız misafirlerimizi daha kaliteli bir şekilde ağırlamak"

Haşimoğlu, halkın ve misafirlerin anlayış gösterdiğini ifade ederek, "Ayder her geçen gün yeni çehresine kavuşuyor. Amacımız misafirlerimizi daha kaliteli bir şekilde ağırlamak ve uğurlamak." diye konuştu.

Bunun için çalışmaların devam ettiğini aktaran Haşimoğlu, "Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında devam eden çalışmalar var. Ayder çok farklı bir yüze kavuşacak." ifadelerini kullandı.

Ayder Turizm Derneği Başkanı Erdal Sarı ise yaylaya araç trafiğinin başlaması ile hizmetlerin en üst seviyeye çıktığını belirterek, Kurban Bayramı nedeniyle de taleplerin artmaya başladığını sözlerine ekledi.

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