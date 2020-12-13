‘Altyapı kuruluşları sorumluluklarını titizlikle yerine getirmeli’

MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, tüm altyapı kuruluşlarının çalışmaları esnasında zarar verdikleri içme suyu, kanal ve yağmursuyu hatlarını tamir etmesini ve sorumluluklarını titizlikle yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Manisa TV’ye konuk olan Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının bakımlarını düzenli olarak yaptıklarını, hatların sürekli çalışır vaziyette olduğunu belirtti. Bazı altyapı kuruluşlarının yaptıkları çalışmalarda, Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME)’nden aldıkları ruhsata rağmen sorumluluklarını yerine getirmediklerini ve bunun faturasının MASKİ’ye çıkarılmaya çalıştığını ifade etti.

“AYKOME, kuralları belirleyen, izinleri veren, takibini yapan kurumdur”

Tüm altyapı kuruluşlarının altyapı çalışmalarını yapmadan AYKOME’den ruhsat almaları gerektiğini söyleyen Deniz, “AYKOME’nin kurallarına göre her kuruluş altyapı çalışmalarında hasar vermiş olduğu diğer altyapıları onarıp zararı telafi etmek zorunda. Bazı altyapı kuruluşları kendi çalışmalarını yaparken bizim kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarımıza zarar verebiliyor. Bizi üzen şey ise, zarar vermiş oldukları altyapıları bildirmeden üzerini kapatıp geçmeleri” diye konuştu.