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Altyapı takımı ölen beden eğitimini unutmadı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 04.03.2020 18:07 | Son Güncelleme

Sarayspor, Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu merhum Beden eğitimi öğretmeni Burhan Özkan’ın ölümünün 5.yıl dönümünde sahaya, ’ Bu kalp seni unuturmu’ ve fotoğrafının yer aldığı tşihirtlerle sahaya çıktı.Zonguldak’ın altyapı takımlarından Sarayspor, sosyal sorumluluk projeleriyle damgasını vurmaya devam ediyor.

Altyapı takımı ölen beden eğitimini unutmadı

Sarayspor, Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu merhum Beden eğitimi öğretmeni Burhan Özkan’ın ölümünün 5.yıl dönümünde sahaya, ’ Bu kalp seni unuturmu’ ve fotoğrafının yer aldığı tşihirtlerle sahaya çıktı.
Zonguldak’ın altyapı takımlarından Sarayspor, sosyal sorumluluk projeleriyle damgasını vurmaya devam ediyor. Sarayspor U-15 takımı Çaycuma Gençlerbirliği maçı öncesinde Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu merhum Beden eğitimi öğretmeni Burhan Özkan’ın ölümünün 5.yıl dönümünde sahaya, ’ Bu kalp seni unuturmu’ ve fotoğrafının yer aldığı tşihirtlerle sahaya çıktı. Sarayspor’un bu anlamlı hareketi tribünlerden büyük alkış aldı. Sarayspor sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.

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