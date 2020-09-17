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Altyapısı biten sokaklar asfaltlanıyor

ADANA HABERLERİ  | 17.09.2020 11:34 | Son Güncelleme

Seyhan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Akkapı ve Gülbahçesi Mahallelerinde yeni kurulan yerleşim bölgelerindeki sokaklarda asfalt çalışmasını sürdürüyor.Adana Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ ile koordineli bir şekilde geçtiğimiz yıl başlanan çalışmalarda, ilk olarak ASKİ, kanalizasyon ve temiz içme suyu hatlarını çekmiş, ardından da Seyhan Belediyesi bu sokakların üstünü kapatarak asfalt dökümü için toprağın oturmasını beklemişti.

Altyapısı biten sokaklar asfaltlanıyor

Seyhan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Akkapı ve Gülbahçesi Mahallelerinde yeni kurulan yerleşim bölgelerindeki sokaklarda asfalt çalışmasını sürdürüyor.
Adana Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ ile koordineli bir şekilde geçtiğimiz yıl başlanan çalışmalarda, ilk olarak ASKİ, kanalizasyon ve temiz içme suyu hatlarını çekmiş, ardından da Seyhan Belediyesi bu sokakların üstünü kapatarak asfalt dökümü için toprağın oturmasını beklemişti. Toprakta çökmenin tamamlanmasıyla, baharla birlikte Akkapı ve Gülbahçesi mahallelerindeki sokaklarda başlanan asfalt çalışması belirlenen plana göre sürdürülüyor.
Eskiden “tarım alanı” olan ancak zamanla halkın konut yapmasıyla bu özelliğini yitiren yumuşak toprak zeminde oluşan sokaklarda ilk olarak greyder ve silindirle asfalt için hazırlık yapıldı. Ardından ASKİ tarafından kanalizasyon giderleri düzenlendi. Son olarak Seyhan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekiplerince asfalt serimi gerçekleştirildi. Yaklaşık 200 sokağın bulunduğu Akkapı ve Gülbahçesi mahallelerindeki yeni yerleşim bölgelerindeki asfalt serme işlemi, ilçe geneli planlamaya uygun olarak hızla devam edecek.
Geçtiğimiz yıl bölge halkının talebiyle kışa girerken ASKİ tarafından altyapı çalışmalarının başladığını anımsatan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, “Geçtiğimiz yıl halkımızın ısrarı sonucu Adana Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ ile koordineli bir şekilde başlattığımız çalışmalar, olağan üstü yağış ve çamur nedeniyle sekteye uğrasa da bugün halkımızı rahatlatacak hizmete dönüştü. Amacımız, yeni yerleşim alanlarında yeni oluşan 200 civarında sokağın önemli bir bölümünü bitirebilmek ve halkımızın kışı rahat geçirmesine katkı vermek. Bu amaçla diğer 94 mahallemizdeki planlı asfalt hizmetini aksatmadan bu bölgelere imkanlarımız ölçüsünde ağırlık vereceğiz” diye konuştu.

Altyapısı biten sokaklar asfaltlanıyor

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