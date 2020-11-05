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Alucra oğlak kebabı coğrafi işaret aldı

GİRESUN HABERLERİ  | 05.11.2020 22:29 | Son Güncelleme

Alucra oğlak kebabı coğrafi işaret aldı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Alucra ilçesinin yöresel lezzeti olan "Alucra oğlak kebabı"nın coğrafi işaret aldığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Müdürlükçe yürütülen ve DOKAP tarafından finanse edilen Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi (GİRKAP) kapsamında Alucra oğlak kebabının Türk Patent ve Marka Kurumunca tescil edildiği belirtildi.

Açıklamada, Alucra oğlak kebabının, temmuz başı ila ekim sonu aralığında 10-15 kilogram karkas ağırlığına sahip kara oğlakların bölgeye özgü teknikle fırında pişirilmesiyle yapılan bir yöresel lezzet olduğu aktarıldı.

Söz konusu lezzetin eski bir geleneğe sahip olduğuna işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Oda koşullarında 2-3 gün bozulmadan kalabilen bu kebap, gurbete giden kişilerin yol yiyeceği olarak kullanılırken kış şartlarında 2-3 ay saklanabilme özelliği ile aynı zamanda kış yemeği olarak da kullanılmıştır. Alucra oğlak kebabı cumartesi günleri ilçe pazarında kilo ile satılırken bölgeye yakın diğer ilçelerde de hafta pazarlarında satışa sunulmakta, sipariş üzerine ülkemizin çeşitli yerlerine de gönderilmektedir."

Açıklamada, coğrafi işaret tescilinin yapılmasıyla Alucra oğlak kebabının ilçenin simgesi haline gelip değerine değer katacağına işaret edilerek bu lezzetin yanı sıra GİRKAP projesi kapsamında Giresun'a özgü Çavuşlu ekmeği, Şebinkarahisar karadutu, Giresun simidi, Giresun fındık ezmeli kadayıf tatlısı ve Giresun ısırganı için coğrafi işaret almaya yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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