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Alzheimer hastası yaşlı adam, sel sularına kapılarak hayatını kaybetmiş

29.01.2021 17:19 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın Milas ilçesinde 3 gündür aranan alzheimer hastası yaşlı adamdan acı haber geldi.

Muğla’nın Milas ilçesinde 3 gündür aranan alzheimer hastası yaşlı adamdan acı haber geldi. Çiftlik mahallesi ve kırsalında yürütülen arama çalışmaları sonucu yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı. 78 yaşındaki Mehmet Ali Öngel’in önceki meydana gelen yağışlarda dere yatağında sel sularına kapılıp sürüklenmesi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
Milas’ın Çiftlik Mahallesinde yaşayan Alzheimer hastası 78 yaşındaki Mehmet Ali Öngel’den haber alınamaması üzerine 3 günden bu yana yakınlarının sürdürdüğü arama çalışmalarından acı haber geldi.
Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tabur Komutanlığı personeli ve AKUT ekiplerinin yanı sıra mahalle sakinlerinin 3 gündür sürdürdüğü arama çalışmaları sonucu Öngel’in cansız bedenine ulaşıldı.
Çiftlik Mahallesinde eşi Hanife Öngel ile yaşayan alzheimer hastası yaşlı adam mahallesinin kırsal bölgesinde dere yatağında suya kapılması sonucu komşu köyün sınırlarında yine dere kenarında mahalle sakinleri tarafından bulundu.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Öngel’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor

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