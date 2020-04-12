YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Alzheimer hastası yolunu kaybetti, yardımına polis ve jandarma koştu.

Alzheimer hastası yolunu kaybetti, yardımına polis ve jandarma koştu.

BURSA HABERLERİ  | 12.04.2020 17:53 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sokağa çıkma yasağından habersiz evinden çıkan alzheimer hastası yaşlı adam, yolunu kaybedince, imdadına polis ve jandarma koştu.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Demirdere Mahallesindeki ikametinden ayrılan Hasan Basri İğret, merkeze gelmek için yaklaşık 7 kilometre yürüdü.

Alzheimer hastası yolunu kaybetti, yardımına polis ve jandarma koştu.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sokağa çıkma yasağından habersiz evinden çıkan alzheimer hastası yaşlı adam, yolunu kaybedince, imdadına polis ve jandarma koştu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Demirdere Mahallesindeki ikametinden ayrılan Hasan Basri İğret, merkeze gelmek için yaklaşık 7 kilometre yürüdü. Sokağa çıkma yasağı sebebiyle Bursa Caddesinde uygulama yapan polis ekipleri, Hasan Basri İğret’e neden dışarıda olduğunu sordu, ancak sağlıklı iletişim kurulamadı. Uzun çabalar sonucu Balıkesir’deki yakınlarına ulaşan Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İğret’in alzheimer hastası olduğunu öğrendi. Daha sonra polis ekipleri alzheimer hastası yaşlı adamı jandarmaya teslim ederek evine ulaşmasını sağladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHadise yakayı ele verdi! İşte o görüntüHadise yakayı ele verdi! İşte o görüntü
Her 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildiHer 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Polis ihbar üzerine baskın düzenledi

Polis ihbar üzerine baskın düzenledi

Bolu, Düzce, Karabük ve Bartın'da "evde kal" çağrısına riayet ediliyor

Bolu, Düzce, Karabük ve Bartın'da "evde kal" çağrısına riayet ediliyor

Sağlıkçılara "Sizlere hayat borçluyum" notu bırakan gençten "evde kal" çağrısı

Sağlıkçılara "Sizlere hayat borçluyum" notu bırakan gençten "evde kal" çağrısı

Emekli öğretmen korona virüs kurbanı oldu

Emekli öğretmen korona virüs kurbanı oldu

Eskişehir'de Kovid-19 testi pozitif çıkınca hastaneden kaçan kişiyi polis yakaladı

Eskişehir'de Kovid-19 testi pozitif çıkınca hastaneden kaçan kişiyi polis yakaladı

Kırklareli'nde "video laringoskop"un seri üretimine başlandı

Kırklareli'nde "video laringoskop"un seri üretimine başlandı

Bursa Namaz Vakitleri 12 Nisan Pazar

İmsak
04:54
Sabah
06:23
Öğle
13:10
İkindi
16:50
Akşam
19:46
Yatsı
21:09

Bursa Nöbetçi Eczaneler12 Nisan Pazar

Aksu Eczanesi
Yildirim
Altınova Eczanesi
Nilufer
Atlı Eczanesi
Osmangazi
Bursa Eczanesi
Osmangazi
Şerif Deniz Eczanesi
Mudanyaguzelyali
Emek Sağlık Eczanesi
Osmangazi
Gürkan Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bursa’da "İstisna kapsamındaki vatandaşlar" için toplu taşıma noktaları belirlendi

Bursa’da "İstisna kapsamındaki vatandaşlar" için toplu taşıma noktaları belirlendi

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

SBS’de Nilüfer Eğitim Kurumları Farkını Gösterdi

SBS’de Nilüfer Eğitim Kurumları Farkını Gösterdi

Kırsalda Kadın Fotoğrafları Şiirle Buluştu

Kırsalda Kadın Fotoğrafları Şiirle Buluştu

Karısını porno yıldızı sanınca

Karısını porno yıldızı sanınca

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.