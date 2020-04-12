Alzheimer hastası yolunu kaybetti, yardımına polis ve jandarma koştu.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sokağa çıkma yasağından habersiz evinden çıkan alzheimer hastası yaşlı adam, yolunu kaybedince, imdadına polis ve jandarma koştu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Demirdere Mahallesindeki ikametinden ayrılan Hasan Basri İğret, merkeze gelmek için yaklaşık 7 kilometre yürüdü. Sokağa çıkma yasağı sebebiyle Bursa Caddesinde uygulama yapan polis ekipleri, Hasan Basri İğret’e neden dışarıda olduğunu sordu, ancak sağlıklı iletişim kurulamadı. Uzun çabalar sonucu Balıkesir’deki yakınlarına ulaşan Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İğret’in alzheimer hastası olduğunu öğrendi. Daha sonra polis ekipleri alzheimer hastası yaşlı adamı jandarmaya teslim ederek evine ulaşmasını sağladı.

