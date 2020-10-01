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Alzheimer ve demans hastaları mobil takip erişimli cihazlarla takip edilecek

EDİRNE HABERLERİ  | 01.10.2020 16:31 | Son Güncelleme

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde son dönemlerde Alzheimer hastası vatandaşların kaybolma vakalarının artışı üzerine belediye harekete geçti.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde son dönemlerde Alzheimer hastası vatandaşların kaybolma vakalarının artışı üzerine belediye harekete geçti. Uzunköprü Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje ile ilçedeki Alzheimer ve demans hastalarına ’mobil takip erişimli’ cihazlar verilecek.
Uzunköprü Belediyesi, “Onlar bizi unutabilir ama biz onları asla“ projesi ile ilçede yaşayan demans ve Alzheimer tanısı almış kişilere ulaşmayı hedefliyor. Gezinti amaçlı evlerinden dışarı çıkan ve geçtikleri güzergahı unutarak geri dönmekte zorluk yaşayan vatandaşların yaşadıkları olumsuzlukları ortadan kaldırmayı hedefleyen projede ilk adımlar atıldı. Proje kapsamında hastaların takibini sağlayan cihaz kullanımı ile hasta yakınlarının hastalarının takibini güvenli bir şekilde yapabilmelerinin sağlanması, hastaların bağımsızlıklarının arttırılması, kayıp oranlarının azaltılması, bakıma destek veren yakınlarının kaygılarının azaltılması ve hasta yakınlarının yaşam kalitelerinin arttırılmasının sağlanmasının amaçlandığı açıklandı. Teslim edilecek olan GPS sistemli cihaz kaybolma vakalarında gerekli kurumların müdahale süresinin hızlandırılmasını da sağlayacak.

"Sosyal belediyecilik konusunda emsal teşkil edecek"
Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Uzunköprü’de yaşayan her bir vatandaş benim annem, babam, kardeşim, çocuğum. Bir belediye başkanı olarak belediyemiz imkanlarını Uzunköprü ailemin her bir ferdine eşit ve adil şekilde ulaştırabilmek en özen gösterdiğim konu. Bu proje sayesinde kimi zaman algı kaybı yaşayan ve bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın emniyetleri hususunda içimiz rahat olacak. Trakya Bölgesi için bir ilk olan bu projenin yanı sıra, toplumsal dayanışmayı kuvvetlendirmek, insanlar arasındaki birlik ve beraberlik duygularını artırmak amacıyla hazırladığımız sosyal sorumluluk projelerimize hız kesmeden devam edeceğiz. Uzunköprü ilçesi sosyal belediyecilik konusunda emsal teşkil edecek” şeklinde konuştu.

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