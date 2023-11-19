Amanda Holden kazağını kaldırıp göğsünü gösterdi! Sansürü dikkat çekti

İngiltere’nin yetenek avcısı Amanda Holden, Britain's Got Talent yarışmasında bilerek verdiği frikiklerle tanınıyor. İddialı dekolteleriyle sık sık şikayet alan ve bu konuda geri adım atmayan Holden yine gündem oldu.

"Eğer kalçalarım ve göğüslerim hakkında konuşmak istiyorlarsa buyursunlar konuşsunlar" diyerek bu konunun saçma olduğunu söyleyen Amanda Holden bu sefer de kazağını kaldırıp göğsünü gösterdi.

Sosyal medyada kendisine yapılan eleştirileri bu şekilde ti'ye alan Holden göğsünü ise emojiyle sansürledi.

Ünlü isim daha önce "Kıyafetlerimin bu kadar çok tartışmaya yol açması çok komik - insanların ellerinde çok fazla zaman var" demişti.







