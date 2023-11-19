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  4. Amanda Holden kazağını kaldırıp göğsünü gösterdi! Sansürü dikkat çekti

Amanda Holden kazağını kaldırıp göğsünü gösterdi! Sansürü dikkat çekti

19.11.2023 09:45 | Son Güncelleme:
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Müzik yarışmasında jüri olan Amanda Holden, müstehcen kıyafetleriyle sık sık şikayet almasına rağmen geri adım atmayan bir isim. Holden son olarak kazağını kaldırıp göğsünü gösterdi ve bunu da kendince sansürledi.

İngiltere’nin yetenek avcısı Amanda Holden, Britain's Got Talent yarışmasında bilerek verdiği frikiklerle tanınıyor. İddialı dekolteleriyle sık sık şikayet alan ve bu konuda geri adım atmayan Holden yine gündem oldu.

"Eğer kalçalarım ve göğüslerim hakkında konuşmak istiyorlarsa buyursunlar konuşsunlar" diyerek bu konunun saçma olduğunu söyleyen Amanda Holden bu sefer de kazağını kaldırıp göğsünü gösterdi.

Ekran Alıntısı

Sosyal medyada kendisine yapılan eleştirileri bu şekilde ti'ye alan Holden göğsünü ise emojiyle sansürledi.

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Ünlü isim daha önce "Kıyafetlerimin bu kadar çok tartışmaya yol açması çok komik - insanların ellerinde çok fazla zaman var" demişti.

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