Sinem Kobal göbeğine kadar inen dekoltesiyle dikkat çekti

2016’da meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu’yla evlenen, 2020’de Lalin ve 2022’de de Leyla adını verdiği çocuklarını kucağına alan ünlü oyuncu uzun süredir ekranlardan uzak olsa da adını unutturmayan ve sık sık gündeme gelen isimlerden.

Ekranlara dönmeye hazırlanan güzel oyuncu son olarak Marie Claire dergisinin etkinliğine katıldı.

Fit görünümüyle ve iddialı tarzıyla ezber bozan Sinem Kobal kırmızı derin dekolteli tarzıyla verdiği pozları sosyal medyadan da paylaştı.

Yılan detaylı kolyesi, sütyensiz tarzı ve güzelliğiyle hayranlarından tam not alan Sinem Kobal geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda iki çocuklu hayatı hakkında konuşarak şunları söylemişti:



"Hayatım dolu dolu geçiyor. Her gün aile olmanın tecrübesine ve heyecanına gözümü açıyorum. Kendime zaman ayırıyorum, kızlarımla birlikte çok şey öğreniyorum. Her gün sürprizli yeni bir macera diyebilirim."







