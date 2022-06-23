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Amanos Dağları'nda teröristlerin kullandığı sığınakta yaşam malzemesi bulundu

23.06.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amanos Dağları'nda teröristlerin kullandığı sığınakta yaşam malzemesi bulundu

Amanos Dağları'nda teröristlerin kullandığı sığınakta yaşam malzemesi bulundu

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, Amanos Dağları'nda PKK'lı teröristlerin kullandığı belirlenen sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı komando timleri, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Eren-Abluka 12 Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Kandemir" operasyonu kapsamında Amanos Dağları'nda arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Timlerin yerini belirlediği bir sığınakta, yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, sığınak imha edildi.

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