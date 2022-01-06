Amanos Dağları'nda yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Hatay Şube Müdürlüğü ekipleri, Amanos Dağları'ndaki yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Ekipler, Amanos Dağları'nda kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için harekete geçti.

Çalışma kapsamında İskenderun, Hassa, Kırıkhan ve Belen ilçelerinin eteklerindeki noktalara saman, yonca, havuç ve maruldan oluşan 4 ton yem bırakıldı.

Ekipte yer alan Metin Seyitoğlu, AA muhabirine, kış boyunca yem bulmakta zorluk çeken doğadaki yaban hayvanları için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Soğuk havanın yaban hayvanlarını olumsuz etkileyebildiğini aktaran Seyitoğlu, şunları kaydetti:

"DKMP Hatay Şube Müdürlüğü olarak, doğadaki yaban hayvanları yoğun kar yağışı nedeniyle yem bulmakta zorluk yaşadıkları için, yüksek kesimlere yem bırakma çalışması başlattık. Yılın ilk günlerinden itibaren yaptığımız çalışmalar kapsamında saman, yonca, havuç ve marul olmak üzere 4 ton yem bırakıldı. Kar yağışı devam ettiği sürece, bölgede yemleme çalışmalarımıza devam edeceğiz."

