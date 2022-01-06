YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Amanos Dağları'nda yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Amanos Dağları'nda yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

06.01.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amanos Dağları'nda yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Hatay Şube Müdürlüğü ekipleri, Amanos Dağları'ndaki yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Ekipler, Amanos Dağları'nda kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için harekete geçti.

Çalışma kapsamında İskenderun, Hassa, Kırıkhan ve Belen ilçelerinin eteklerindeki noktalara saman, yonca, havuç ve maruldan oluşan 4 ton yem bırakıldı.

Ekipte yer alan Metin Seyitoğlu, AA muhabirine, kış boyunca yem bulmakta zorluk çeken doğadaki yaban hayvanları için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Soğuk havanın yaban hayvanlarını olumsuz etkileyebildiğini aktaran Seyitoğlu, şunları kaydetti:

"DKMP Hatay Şube Müdürlüğü olarak, doğadaki yaban hayvanları yoğun kar yağışı nedeniyle yem bulmakta zorluk yaşadıkları için, yüksek kesimlere yem bırakma çalışması başlattık. Yılın ilk günlerinden itibaren yaptığımız çalışmalar kapsamında saman, yonca, havuç ve marul olmak üzere 4 ton yem bırakıldı. Kar yağışı devam ettiği sürece, bölgede yemleme çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş canlı yayında ağladı! Gurur gözyaşları...TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş canlı yayında ağladı! Gurur gözyaşları...
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Hatayspor-Konyaspor maçının ardındanHatayspor-Konyaspor maçının ardından

Hatay Namaz Vakitleri 6 Ocak Perşembe

İmsak
06:16
Sabah
07:40
Öğle
12:46
İkindi
15:21
Akşam
17:42
Yatsı
19:01

Hatay Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Perşembe

Esen Eczanesi
Serinyol
Altunay Eczanesi
Defne
Aydın Eczanesi
Defne
Gonca Eczanesi
Defne
Su Eczanesi
Defne
Belen Eczanesi
Iskenderun
Betül Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bingöl ve Elazığ'da kar nedeniyle 17 köye ulaşım sağlanamıyor

Bingöl ve Elazığ'da kar nedeniyle 17 köye ulaşım sağlanamıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bandırmaspor ligin ikinci devresine iddialı hazırlanıyor

Bandırmaspor ligin ikinci devresine iddialı hazırlanıyor

Konya merkezli FETÖ'nün "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı

Konya merkezli FETÖ'nün "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı

Samsung Galaxy S21 ailesinin yeni üyesi "Galaxy S21 FE 5G" tanıtıldı

Samsung Galaxy S21 ailesinin yeni üyesi "Galaxy S21 FE 5G" tanıtıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.