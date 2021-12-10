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Amanos Dağlarının yüksek kesimlerine kar yağdı

10.12.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amanos Dağlarının yüksek kesimlerine kar yağdı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, Amanos Dağlarının yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü.

Amanoslarda 1650 metre rakımda yer alan Zorkun Yaylası'nın zirveye yakın kesimlerinde toprağı ve çam ağaçlarının üstünü kaplayan kar, drone ile havadan görüntülendi.

Karın zevkini çıkarmak isteyen vatandaşlar da araçlarıyla gittikleri yaylada kardan adam yaptı.

Kimi vatandaşlar kartopu oynarken kimisi de karla kaplı zeminde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

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