Amanos Dağlarının yüksek kesimlerine kar yağdı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, Amanos Dağlarının yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü.

Amanoslarda 1650 metre rakımda yer alan Zorkun Yaylası'nın zirveye yakın kesimlerinde toprağı ve çam ağaçlarının üstünü kaplayan kar, drone ile havadan görüntülendi.

Karın zevkini çıkarmak isteyen vatandaşlar da araçlarıyla gittikleri yaylada kardan adam yaptı.

Kimi vatandaşlar kartopu oynarken kimisi de karla kaplı zeminde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz