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Amanoslarda PKK'nın kullandığı sığınakta patlayıcı ele geçirildi

05.10.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amanoslarda PKK'nın kullandığı sığınakta patlayıcı ele geçirildi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, Amanos Dağlarında terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen sığınakta patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı özel harekat timleri, terör örgütü PKK'ya yönelik "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç" operasyonu kapsamında, Amanos Dağlarında arama ve tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Çalışmada, terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tesit edilen sığınakta patlayıcı ve çeşitli yaşam malzemeleri bulundu.

Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, patlayıcı imha edildi.

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