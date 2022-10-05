Amanoslarda PKK'nın kullandığı sığınakta patlayıcı ele geçirildi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, Amanos Dağlarında terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen sığınakta patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı özel harekat timleri, terör örgütü PKK'ya yönelik "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç" operasyonu kapsamında, Amanos Dağlarında arama ve tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Çalışmada, terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tesit edilen sığınakta patlayıcı ve çeşitli yaşam malzemeleri bulundu.

Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, patlayıcı imha edildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz