Amanoslar'da terör örgütü PKK'ya ait 3 depoda, mühimmat ve EYP düzeneği bulundu

Hatay'ın Amanos Dağları kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 3 depoda, mühimmat, el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, patlayıcı yapımında kullanılan kimyasal madde ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-2 Şehit Jandarma Er Hasan Akpınar Operasyonu kapsamında, Amanos Dağları kırsalında arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Ekipler, dağın kırsal kesiminde PKK'lı teröristlerce kullanılan 3 depo tespit etti.

Depolarda yapılan aramalarda 1 roketatar mühimmatı, 4 EYP düzeneği, 2 fünye, 3 kilogram amonyum nitrat, 1 piknik tüpü, 4 piyade tüfeğine ait kütüklük ve çeşitli yaşam malzemeleri bulundu.

Malzemelere el konuldu, depolar imha edildi.



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