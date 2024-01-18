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Amasra ziyaretçi sayısını 10 yılda 3,5 kat artırdı

AA AA
18.01.2024 15:38 | Son Güncelleme:
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Tarihi yapıları ve doğal güzelliklerinin yanı sıra balık ve salata ağırlıklı mutfak kültürüyle dört mevsim ilgi çeken Bartın'ın Amasra ilçesi, 2013'te 600 bin olan ziyaretçi sayısını yaklaşık 3,5 kat artırarak geçen yıl 2 milyon 200 bin turisti ağırladı.

Helenistik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu Amasra, bakir koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oluyor.

Önemli turizm alanları arasında yer alan, Amasra Kalesi ile 2013'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen ilçe, kilise ve bedestenin yanı sıra Amasra Müzesi'nde sergilenen, binlerce yıllık mirası yansıtan eserlerle dikkati çekiyor.

Yaz ayları ve hafta sonlarının yanı sıra Ramazan ve Kurban Bayramları tatillerinde konaklama talebinin karşılanmasında güçlük çekilen ilçede, 2013'te 600 bin olan ziyaretçi sayısı, 2023'te yaklaşık 3,5 kat artarak 2 milyon 200 bini aştı. Ziyaretçilerin 400 binini konaklamalı, 30 binini kruvaziyer gemileriyle gelenler, kalan kısmını da araç giriş çıkış verilerine göre belirlenen günübirlikçiler oluşturdu.

"AMASRA OLARAK KARADENİZ'İN LOKOMOTİFİ HALİNE GELDİK"

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mete Ayyıldız, ilçenin tarihi, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle bölgenin en önemli turizm merkezlerinden olduğunu söyledi.

Amasra'da yılın turizm açısından verimli geçtiğini, 6 bin olan ilçe nüfusunun yaz aylarında 60 bine çıktığını aktaran Ayyıldız, şöyle devam etti:

"Yaz sezonunda özellikle Ramazan ve Kurban Bayramları tatilleriyle birlikte Amasra olarak güzel bir sezon geçirdik. Misafirlerimizin memnuniyeti ve geri dönüşleri çok iyiydi. Bu anlamda Amasra olarak Karadeniz'in lokomotifi haline geldik. Fatih Sultan Mehmet'in 'Çeşm-i Cihan', yani 'Dünyanın gözü, göz bebeği' olarak ifade etmesi ve UNESCO Miras Listesi'ne aday olmamızı sağlayan kalemiz, kültür turizmi açısından ilçeye olan ilgiyi artırıyor. Gastronomi değerimiz de çok önemli. Misafirlerimiz, balık ve salata ağırlıklı mutfak kültürüne hakim ilçede günlük balık çeşitleri ve yöresel sebzelerden oluşan marka tescilli Amasra salatasını tatma imkanı buluyor."

Ayyıldız, kruvaziyer turizminin de ziyaretçi sayısını artırdığına değinerek, "Rusya'dan gelen misafirlerimiz bölgenin en güzel, memnuniyet seviyesi en yüksek yeri olarak Amasra'yı belirtiyorlar. Misafirlerimizin memnun olduğunu görmek bizleri daha da heveslendiriyor. Amasra'mızın kültürel değerlerine sahip çıkarak, balık ve salatasını yaşatarak bölgemizde misafirlerimizin mutlu olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır da Amasra'yı Karadeniz'in vitrini olarak gördüklerini, ilçenin sadece deniz, kum ve güneşiyle değil, tarihi ve gastronomi değerleriyle de öne çıktığını kaydetti.

Başta bayram tatilleri olmak üzere Ankara ve İstanbul'un yanı sıra tüm illerden yerli turist ağırladıklarını aktaran Çakır, "İlçemiz için büyük önem taşıyan Amasra Limanı Projesi sayesinde ilçeye denizden de turist gelmeye başlaması bölge turizmine katkı sunuyor. Tarihi eserlerinin yanı sıra yeşilin her tonunu denizin mavisiyle bütünleştiren doğasıyla Amasra'ya yerli ve yabancı turistlerin ilgisi her geçen gün artıyor." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Amasra doğal güzellikler tarihi yapılar

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