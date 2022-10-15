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  4. Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin provokatif paylaşım yapan hesaplara inceleme

Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin provokatif paylaşım yapan hesaplara inceleme

15.10.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin provokatif paylaşım yapan hesaplara inceleme

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin provokatif içerikli paylaşım yapan 12 hesap yöneticisinin tespit edilerek, haklarında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında dün meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya platformlarında vatandaşları kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden ve provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 12 hesap yöneticisinin tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, provokatif içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen 12 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatıldığı bilgisi verildi.

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