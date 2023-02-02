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Amasra'da turizme can katacak mendirek çalışmalarında sona gelindi

02.02.2023 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'ın turistik sahil kentinde inşa edilen 800 metre uzunluğa ve 150 metre genişliğe sahip projede, beton blokların derinliği 30 metreyi bulan denize indirilme işlemi tamamlandı.

Bartın'ın tarihi yapıları ve doğal güzelliklerinin yanı sıra mutfak kültürüyle de ünlü Amasra ilçesinde yolcu limanının da içinde yer aldığı mendirek projesinde sona yaklaşıldı.

Koyları, az dalgalı denizi ve tabiatla bütünleşen güzellikleriyle turistlerin ilgisini çeken ilçede, "Amasra Limanı Yolcu İskelesi ve Yat Limanı" projesi kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 2018'de ihale edilerek çalışmalarına başlanan inşaatta beton blokları denize indirme işlemleri tamamlandı.

800 metre uzunluğa ve 150 metre genişliğe sahip mendirek inşaatında derinliği yer yer 30 metreyi bulan denize sanayi dalgıçlarının desteğiyle indirilen bloklarla dalgaların taşması engellenerek yolcu limanının daha korunaklı hale gelmesi sağlandı.

Uluslararası Giriş Çıkışlar Daimi Açık Deniz Hudut Kapısı ilan edilerek kruvaziyer gemileri ağırlamaya başlayan yolcu iskelesi ve yat limanının ardından turizme yönelik çalışma yapılan mendirekte ziyaretçilerin gezebileceği alan oluşturuldu.

Mendirek üzerinde inşa edilen yürüyüş yolunun duvarları Roma dönemine ait tarihi Amasra Kalesi'nin yapısına uygun olarak dizayn edilirken, yine deniz feneri ile konser, tiyatro, festival ve benzeri etkinlikler için amfi tiyatroya da yer verildi. Çevre düzenleme çalışmaları devam eden alanın 2 ay içinde ziyaretçilere açılması bekleniyor.

"AMASRA ARTIK KARADENİZ'İN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, gazetecilere, Amasra yolcu limanının bölge turizmi için çok önemli olduğunu söyledi.

İlçeye yatırımların devam ettiğini, ulaşımı kolaylaştırmak için tüneller ve kara yolları bağlantıları gerçekleştirildiğini anımsatan Tunç, "Şimdi de Amasra Yolcu Limanı'nın tamamlanmasını görüyoruz. Yolcu limanımız gerçekten bölge turizmi için çok önemli. Artık burası hudut kapısı oldu ve şu ana kadar 12 yolcu gemisi yurt dışından geldi, planlanan seferler de var." dedi.

Tunç, Amasra'nın tarihi yapısına uygun şekilde inşa edilen mendireğin büyük yatırım olduğuna işaret ederek, projenin 800 metre uzunluğunda ve 150 metre genişliğinde olduğunu belirtti.

Her biri 22 ton ağırlığında 14 bin küp şeklinde beton blok kullanıldığını aktaran Tunç, "Amasra’daki tarihi kale surlarına uyumlu şekilde inşa edilerek beton yığını görüntüsünden kurtarıldı. Amasra'ya gelecek yerli ve yabancı turistler için kale surları şeklinde yürüyüş yolları yapıldı. Yolcu limanının ucu da amfi tiyatro şeklinde dizayn edildi." diye konuştu.

Tunç, hem turistik açıdan hem de yolcu gemilerinin daha güvenli şekilde limana girebilmeleri için büyük yatırım yapıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Amasra'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu büyük yatırımın buraya kazandırılmasında emeği olan başta Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, Ulaştırma Bakanı'mıza, önceki ulaştırma bakanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Amasra'mıza artık Karadeniz'in dünyaya açılan kapısı diyebiliriz. Yerli yabancı gemiler artık burayı daha sık kullanacaklar. Soçi'den kruvaziyer seferleri başladı, Soçi'den gelen yolcu gemisi şu ana kadar 12 sefer yaptı. Amasra'daki turizmin nasıl canlandığını hep birlikte görüyoruz."

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