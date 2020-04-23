Amasya Belediye Başkanı Sarı, esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, TBMM’nin kuruluşunun 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, esnaf ve vatandaşlara bayrak dağıttı.

Mustafa Kemal Paşa Caddesi’nde bulunan esnafları ziyaret eden Sarı, burada esnaflara ve alışveriş yapan vatandaşlara bayrak ve maske dağıttı. Sarı, burada yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için renkli bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

"Amasya’yı bayraklarla donatacağız"

Tüm çocukların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı’nı canı gönülden kutladığını ifade eden Başkan Sarı, şunları kaydetti: "Bugün bu etkinliği çocuklarımızın yanında olduğumuzu, onların yalnız olmadığını göstermek için düzenledik. Cumhuriyet meşalesinin ilk yandığı şehir olan Amasya’da, o günleri hatırlatmamız gerekir, o günlerin mirasına sahip olduğumuzu göstermemiz gerekirdi. Bugün ve yarın Amasya’yı bayraklarla donatacağız, toplamda vatandaşlarımıza 5 bin adet bayrak dağıtıyoruz. Koronavirüs salgını nedeniyle buruk bir bayram yaşıyoruz ancak biz bu bayramı önlemler çerçevesinde en güzel şekilde kutlamayı planlıyoruz. Belediye bandomuz, şehrimizin her köşesinde vatandaşlarımıza konserler verecek, kahramanlık türkülerimizi ve marşlarımızı okuyacağız, Vatandaşlarımız evlerinin balkonlarından, pencerelerinden bu coşkuya ortak olacaklar. En son olarak evinde kal Amasya diyoruz."