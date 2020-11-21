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Amasya Belediyesi ‘Hilal Masa’ ile çözüm üretmeyi sürdürüyor

AMASYA HABERLERİ  | 21.11.2020 09:32 | Son Güncelleme

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı tarafından halkın taleplerinin karşılanması ve daha rahat çözüm üretilebilmesi için kurulan ‘Hilal Masa’ bir yıldır çözüm üretmeyi sürdürüyor.Halkın her türlü talep ve önerilerini en kısa ve en doğru biçimde çözmek amacıyla oluşturdukları ‘Hilal Masa’nın özverili çalışan personeliyle 1 yıldır çözüm ürettiğini belirten Belediye Başkanı Sarı, “Hemşerilerimizle belediyemiz arasındaki iletişimi maksimum seviyeye çıkarmak için ‘Hilal Masa’yı kurduk.

Amasya Belediyesi ‘Hilal Masa’ ile çözüm üretmeyi sürdürüyor

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı tarafından halkın taleplerinin karşılanması ve daha rahat çözüm üretilebilmesi için kurulan ‘Hilal Masa’ bir yıldır çözüm üretmeyi sürdürüyor.
Halkın her türlü talep ve önerilerini en kısa ve en doğru biçimde çözmek amacıyla oluşturdukları ‘Hilal Masa’nın özverili çalışan personeliyle 1 yıldır çözüm ürettiğini belirten Belediye Başkanı Sarı, “Hemşerilerimizle belediyemiz arasındaki iletişimi maksimum seviyeye çıkarmak için ‘Hilal Masa’yı kurduk. Hilal Masa talepleri doğru kanallara sevk ederek her birimin üzerine düşen sorumlulukları tamamlayarak vatandaşlarımıza istediği şekilde geri dönen bir çözüm noktası oldu" dedi.
Yazı İşleri Müdürü Serpil Demir de, “Genç, yaşlı, engelli demeden hiçbir vatandaşı ayırt etmeden evinden, işinden ayrılmadan tek bir numarayla vatandaşlarına hizmet vermeyi başarmış, onların istek ve taleplerinin karşılanması için Hilal Masa’yı kurmuş olan Başkanımıza Amasya’mıza yaptığı hizmetlerinden dolayı halkımız adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Amasya Belediyesi ‘Hilal Masa’ ile çözüm üretmeyi sürdürüyor

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