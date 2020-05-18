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Amasya Belediyesinden 15 bin haneye sosyal destek kartı

AMASYA HABERLERİ  | 18.05.2020 15:54 | Son Güncelleme

Belediye Başkanı Mehmet Sarı: - "Biz bu kart özelliğinin içinde bir güzellik saklamaya karar verdik. Bir hanımefendi bu kartla yerel bir markete gittiğinde, neye ihtiyacı varsa, istediği her şeyi alabilecek, ürün sınırlaması yok. İsteyen çocuğuna bayramlık alacak, isteyen gıda ihtiyacını alacak"

Amasya Belediyesi, 15 bin aileye gıda kolileri yerine, yerel marketlerde kullanılacak 150 lira değerinde sosyal destek kartı dağıtıyor.

Amasya Belediyesine bağlı Nefes Derneği öncülüğünde hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan sosyal destek kartları, meslek odaları, muhtarlar ve belediye personeli tarafından dağıtılıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl ramazan ayında gıda kolisi yerine şehirdeki 45 bin haneden, 15 binine yerel marketlerde kullanılabilen 150 liralık sosyal destek kartı ulaştırdıklarını söyledi.

Sosyal destek kartlarını, şehirde koronavirüs salgınından etkilenen, kahvehane esnafı, berber çırakları, garsonlar gibi meslek gruplarına ve muhtarların belirlediği ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdıklarını ifade eden Sarı, şunları kaydetti:

"Kartları bayrama yakın bir sürede dağıtmaya karar verdik. Şimdi çeşitli kurum ve kuruluşlardan vatandaşlarımıza ramazan kolileri geliyor, herkes aynı içerikte koliler dağıtıyor. Biz bu kart özelliğinin içinde bir güzellik saklamaya karar verdik. Bir hanımefendi bu kartla yerel bir markete gittiğinde, neye ihtiyacı varsa, istediği her şeyi alabilecek, ürün sınırlaması yok. İsteyen çocuğuna bayramlık alacak, isteyen gıda ihtiyacını alacak. Bu sosyal projemizde, yerel marketlerimizle anlaştık, Amasya'nın parasının dışarı çıkmasını istemiyorum. Bu yardımlarda belediyemizin 1 kuruş masrafı yok, hayırsever vatandaşlarımızın, eşimizin, dostumuzun yardımlarını Nefes Derneğimizin organizasyonuyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz."

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